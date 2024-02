Перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів. Про це пише Euronews.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Опитування показали, що більшість греків підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби, незважаючи на те, що Грецька православна церква не підтримала це рішення.

Священний синод надіслав листи всім законодавцям Церква Греції виступила проти легалізації одностатевих шлюбів зі своїми запереченнями. Циркуляр із подібним формулюванням зачитували під час недільних служб у всіх православних храмах країни. Деякі релігійні групи виходили на протест проти нового закону. Церква розглядає одностатеві шлюби як загрозу традиційної сімейної моделі.

Тим часом премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям».

The vote has passed: as of tonight, Greece is proud to become the 16th EU country to legislate marriage equality. This is a milestone for human rights, reflecting today’s Greece - a progressive, and democratic country, passionately committed to European values.