Перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби

Греція – одна з перших православних християнських країн, яка прийняла таке рішення

Парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів. Про це пише Euronews.

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Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Опитування показали, що більшість греків підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби, незважаючи на те, що Грецька православна церква не підтримала це рішення.

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Священний синод надіслав листи всім законодавцям Церква Греції виступила проти легалізації одностатевих шлюбів зі своїми запереченнями. Циркуляр із подібним формулюванням зачитували під час недільних служб у всіх православних храмах країни. Деякі релігійні групи виходили на протест проти нового закону. Церква розглядає одностатеві шлюби як загрозу традиційної сімейної моделі.

Тим часом премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям».

The vote has passed: as of tonight, Greece is proud to become the 16th EU country to legislate marriage equality. This is a milestone for human rights, reflecting today’s Greece - a progressive, and democratic country, passionately committed to European values. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 15, 2024

Законопроєкт набере чинності, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

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Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Згодом, Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари.

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що скандальний текст лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за.

Митрополит додав, що єднання одностатевих людей суперечить євангельському розумінню шлюбу, як унікальної спільності одного чоловіка і однієї жінки.