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Перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям»
фото з відкритих джерел

Греція – одна з перших православних християнських країн, яка прийняла таке рішення

Парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів. Про це пише Euronews.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Опитування показали, що більшість греків підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби, незважаючи на те, що Грецька православна церква не підтримала це рішення.

Священний синод надіслав листи всім законодавцям Церква Греції виступила проти легалізації одностатевих шлюбів зі своїми запереченнями. Циркуляр із подібним формулюванням зачитували під час недільних служб у всіх православних храмах країни. Деякі релігійні групи виходили на протест проти нового закону. Церква розглядає одностатеві шлюби як загрозу традиційної сімейної моделі.

Тим часом премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям».

Законопроєкт набере чинності, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Згодом, Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари.

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що скандальний текст лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за.

Митрополит додав, що єднання одностатевих людей суперечить євангельському розумінню шлюбу, як унікальної спільності одного чоловіка і однієї жінки.

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Теги: Євстратій Зоря одностатеві шлюби православна церква Греція Папа Римський церква

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