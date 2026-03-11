Десятки мільйонів аліментів: скільки справ розглянули суди у 2025 році

Середня сума аліментів торік склала 2,5 тис. грн

33 447 заяв на стягнення аліментів перебувало на розгляді в судах торік. Переважна більшість з них надійшли саме торік – 31 827 заяв. Це на 5% менше, ніж 2024 році. Водночас за 10 років кількість нових заяв скоротилася більш ніж удвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що суди розглядають справи про аліменти доволі оперативно, за рік розглянувши 31 587 провадження. Безпосередньо вирішено 28 544 справи, і в 86% випадків позови були задоволені.

Зростає сума задоволених позовів: 60 млн грн сягнула загальна сума присуджених до сплати аліментів. Це на 22% більше, ніж у 2024-му. Втім є нюанс: у середньому, 2,5 тис. грн припадало на одну справу у 2025 році. Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 1,9 тис. грн, а у 2021-му – лише 1,2 тис. грн.

За словами судді Петро Тишкуна, статистика стягнення аліментів у позовних заявах не відображає обʼєктивну ситуацію – адже частіше позивачі обирають швидший спосіб.

«Більшість аліментів стягуються на підставі судових наказів, де стягувач має на вибір дві опції: стягнути тверду грошову суму, яка складає 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, або аліменти у частці від заробітку боржника, що складає 1/4, 1/3 або 1/2 частку. Однак через те, що багато платників показують лише мінімальні офіційні доходи, розмір виплат часто залишається мінімальним», – каже він.

Варто зазначити, що судове рішення – це не гарантія фактичної сплати. Адже якщо перевірити борги по аліментах, то їх нараховується понад 208 тисяч.

За рік ця категорія Реєстру боржників приросла на 1 172 провадження, навіть попри те, що у реєстрі з’являлись та закривались провадження. У 91% випадків боржниками є чоловіки. Водночас варто зазначити, що на одну людину може припадати кілька проваджень.

До слова, народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в країні, яка веде війну з агресором, неприпустимо, щоб до порушників правил військового обліку застосовували менші обмеження, ніж до боржників зі сплати аліментів.