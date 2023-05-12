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Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик

Діана Гасюк
glavcom.ua
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
представник Румунії Theodor Andrei
фото з виступу Eurovision 2023

Артист висловив свою позицію щодо війни в Україні

19-річний представник Румунії Theodor Andrei на пісенному конкурсі «Євробачення-2023» вийшов на сцену другого півфіналу з важливим посилом. 

Співак представив яскравий номер під пісню D.G.T (Off and On), у якій він заспівав про те, як кохання та пристрасть вступають у протидію зі здоровим глуздом. Theodor Andrei розпочав виступ з ліричного вступу на гітарі, а потім розстібнув піджак та заспівав на тлі нестримної пожежі. 

Свій виступ учасник з Румунії завершив дуже важливим та актуальним антивоєнним закликом.

«Кохайтеся, а не воюйте!», - прокричав зі сцени «Євробачення-2023» співак.

Зазначимо, що потрапити у фінал конкурсу Румунії цього року не вдалося. 

Стало відомо, що лише десятьом пощастило потрапити в гранд-фінал конкурсу.

Раніше повідомлялося, що представники України на конкурсі Євробачення, гурт Tvorchi у другому фіналі представив свою постановку на сцені, аби глядачі могли детальніше ознайомитися з учасниками перед фіналом.

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Теги: Євробачення Telegram співак Tvorchi

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