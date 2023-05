Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик

Співак представив яскравий номер під пісню D.G.T (Off and On), у якій він заспівав про те, як кохання та пристрасть вступають у протидію зі здоровим глуздом. Theodor Andrei розпочав виступ з ліричного вступу на гітарі, а потім розстібнув піджак та заспівав на тлі нестримної пожежі.

Свій виступ учасник з Румунії завершив дуже важливим та актуальним антивоєнним закликом.

«Кохайтеся, а не воюйте!», - прокричав зі сцени «Євробачення-2023» співак.

Зазначимо, що потрапити у фінал конкурсу Румунії цього року не вдалося.

Стало відомо, що лише десятьом пощастило потрапити в гранд-фінал конкурсу.

Раніше повідомлялося, що представники України на конкурсі Євробачення, гурт Tvorchi у другому фіналі представив свою постановку на сцені, аби глядачі могли детальніше ознайомитися з учасниками перед фіналом.