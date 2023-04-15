Терорист Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України

Пригожин вважає, що цілі спецоперації були досягнуті

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся зі звинуваченнями на ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, після того, як він закликав припинити війну проти України, оскільки «цілі спецоперації були досягнуті». Про це Гіркін написав у Telegram.

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«Я правильно зрозумів, що чорний клоун прямо закликав до відторгнення від РФ половини «Донецької Народної Республіки», «столиці» та третини території Запорізької області, зданого під час «непростого рішення» Херсона? Цікаво – чи напише на нього хтось заяву до прокуратури? Питання риторичне… Цей заклик – чий треба заклик», – написав Гіркін.

Раніше терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

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Нагадаємо, розсекречені документи розвідки США можуть свідчать, що російський диктатор Володимир Путін організовував зустріч ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та голови міноборони РФ Сергія Шойгу.

До слова, міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування РФ в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина.