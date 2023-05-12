"Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання

Впродовж цього року міністерство планує підготувати 220 резервісток

Перша група з чотирнадцяти жінок-резервісток на Тайвані проходить тижневий військовий вишкіл. Про це повідомляє NHK.

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До останнього часу підготовка тайванських резервістів була обмежена чоловіками. Проте цього року міністерство оборони почало залучати до тренувань жінок, намагаючись зміцнити оборонні можливості у відповідь на зростаючий військовий тиск Китаю.

Чотирнадцять резервісток беруть участь у п’ятиденній навчальній програмі.

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Президент Тайваню Цай Інвень відвідала тренувальний центр і спостерігала за навчаннями з бойової стрільби. Вона подякувала учасницям за рішення пройти військовий вишкіл і висловила сподівання, що до них приєднається більше жінок.

Цай зауважила, що Тайвань стоїть на передовій захисту демократії, і закликала жителів острова незалежно від статі до єдності у рішучості захистити свою батьківщину.

Мінімальний термін служби для військовослужбовців-добровольців, які вважаються основним компонентом сил оборони Тайваню, встановлено чотири роки. Проте дані міністерства оборони за останні п’ять років свідчать, що щороку близько 20% персоналу залишають військову службу достроково з особистих причин.

Нагадаємо, влада Тайваню офіційно підтвердила, що проводить перемовини із США про передачу острову зброї на $500 млн.