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Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання
резервістки починають військовий вишкіл на Тайвані
фото: Reuters

Впродовж цього року міністерство планує підготувати 220 резервісток

Перша група з чотирнадцяти жінок-резервісток на Тайвані проходить тижневий військовий вишкіл. Про це повідомляє NHK.

До останнього часу підготовка тайванських резервістів була обмежена чоловіками. Проте цього року міністерство оборони почало залучати до тренувань жінок, намагаючись зміцнити оборонні можливості у відповідь на зростаючий військовий тиск Китаю.

Чотирнадцять резервісток беруть участь у п’ятиденній навчальній програмі.

Президент Тайваню Цай Інвень відвідала тренувальний центр і спостерігала за навчаннями з бойової стрільби. Вона подякувала учасницям за рішення пройти військовий вишкіл і висловила сподівання, що до них приєднається більше жінок.

Цай зауважила, що Тайвань стоїть на передовій захисту демократії, і закликала жителів острова незалежно від статі до єдності у рішучості захистити свою батьківщину.

Мінімальний термін служби для військовослужбовців-добровольців, які вважаються основним компонентом сил оборони Тайваню, встановлено чотири роки. Проте дані міністерства оборони за останні п’ять років свідчать, що щороку близько 20% персоналу залишають військову службу достроково з особистих причин.

Нагадаємо, влада Тайваню офіційно підтвердила, що проводить перемовини із США про передачу острову зброї на $500 млн.

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Теги: Євробачення Велика Британія Тайвань влада

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