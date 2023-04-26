На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки і культури (відео)

На кадрах видно чорний стовп диму, який повністю охопив будівлю

У столиці Кіпру Нікосії невідомі сьогодні підпалили будівлю Російського центру науки і культури. Кадри, на яких видно палаючу будівлю, опублікував Telegram-канал SHOT.

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Як зазначається у повідомленні, у будівлю кинули коктейль Молотова, після чого Російський дім одразу спалахнув.

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«Будівля Російського центру науки і культури в Нікосії (Російського дому) – столиці Кіпру – спалахнула після того, як невідомі кинули в нього коктейлі Молотова», – зазначається у повідомленні.

На кадрах видно чорний стовп диму, який повністю охопив будівлю.

Нагадаємо, у центрі Москви 5 квітня загорілася будівля міністерства оборони РФ. Пожежа в сталася через загоряння чайника.

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Також у Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові.