Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі
Ворог прицільно обстрілює Дніпропетровську область
Telegram голови Дніпропетровської ОВА

Від ворожої атаки двічі за сьогодні постраждав Нікопольський район Дніпропетровської області

На Великдень російські окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

«Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів», – написав він.

Очільник ОВА уточнив, що під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.

За словами глави Нікопольського району Євгена Євтушенка, унаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів району.

«Пораненому чоловіку, 1965 року народження, надано амбулаторну медичну допомогу. Ушпиталеній жінці, 1984 року народження, надана необхідна медична допомога, її стан стабільний», – зазначив Лисак в Telegram.

Він додав, що від ворожого обстрілу пошкоджено храм, п'ять приватних житлових будинків, чотири господарські будівлі, два автомобілі, лінії електромережі. Одну господарську споруду знищено.

Читайте також:

Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені

 
 

Теги: ворог Telegram громада окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
22 березня, 06:36
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
24 березня, 21:34
У Мелітополі почастішали вибухи
Окупантів Мелітополя розбудили потужні вибухи
29 березня, 06:14
Окупанти шоковані через великі втрати на передовій
«Усюди трупи валяються»: окупант скаржиться на жахливе становище росіян (перехоплення)
1 квiтня, 21:19
Атака дронів із півдня та збій у російській пропаганді: головне за ніч
Атака дронів із півдня та збій у російській пропаганді: головне за ніч
4 квiтня, 07:14
За добу на Донеччині знищено та пошкоджено 17 цивільних об’єктів
Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)
4 квiтня, 11:49
Стефанчук обіцяє зважене рішення парламенту на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков
Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: Всеукраїнська рада церков підтримала законопроєкт
13 квiтня, 13:15
На окупованій Донеччині збільшилась кількість блокпостів та патрулів
На Донеччині окупанти посилили контррозвідувальний режим
13 квiтня, 06:36
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
13 квiтня, 12:23

Події в Україні

Додому повернулися 130 захисників, у Лаврі провели службу українською мовою. Головне за 16 квітня
Додому повернулися 130 захисників, у Лаврі провели службу українською мовою. Головне за 16 квітня
Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі
Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі
Стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів
Стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів
Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці
Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці
Мінстр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини
Мінстр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини
Бахмут та Мар’їнка – в епіцентрі боїв, противник активно застосовує авіацію – Генштаб
Бахмут та Мар’їнка – в епіцентрі боїв, противник активно застосовує авіацію – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
20K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
14K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
7358
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5342
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
5248
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео

Новини

Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні
Сьогодні, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту