Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото)

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку від місцевих жителів

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними, особливо під час польових робіт або прогулянок на відкритій місцевості

На Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили та знешкодили залишки ворожого боєприпасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.

Небезпечна знахідка посеред поля на Київщині фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку від місцевих жителів. Уламки російської ракети було виявлено на відкритій території прямо посеред поля.

фото: ДСНС Київщини

Фахівці піротехнічного підрозділу, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію. Небезпечні знахідки були вилучені та знешкоджені у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.

Сапер ДСНС закріплює уламок ракети міцними текстильними стропами, щоб за допомогою крана-маніпулятора обережно перемістити небезпечний об’єкт у спецавтомобіль фото: ДСНС Київщини

Переміщення небезпечного уламка у спецавто фото: ДСНС Київщини

Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними, особливо під час польових робіт або прогулянок на відкритій місцевості.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів суворо заборонено наближатися до них, торкатися чи намагатися самостійно пересувати. Про знахідку слід негайно повідомити за номером «101».

