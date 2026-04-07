Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС Київщини

На Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили та знешкодили залишки ворожого боєприпасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.

Небезпечна знахідка посеред поля на Київщині
фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку від місцевих жителів. Уламки російської ракети було виявлено на відкритій території прямо посеред поля.

Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото) фото 1
фото: ДСНС Київщини

Фахівці піротехнічного підрозділу, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію. Небезпечні знахідки були вилучені та знешкоджені у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.

Сапер ДСНС закріплює уламок ракети міцними текстильними стропами, щоб за допомогою крана-маніпулятора обережно перемістити небезпечний об’єкт у спецавтомобіль
фото: ДСНС Київщини
Переміщення небезпечного уламка у спецавто
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними, особливо під час польових робіт або прогулянок на відкритій місцевості.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів суворо заборонено наближатися до них, торкатися чи намагатися самостійно пересувати. Про знахідку слід негайно повідомити за номером «101». 

Раніше повідомлялося, що піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква вилучили дві бойові частини крилатої ракети Х-101 на території Тетіївської громади.

Також «Главком» розповідав, як у Києві водолази-сапери проводили операцію по вилученню з річки залишків російської ракети

Теги: ДСНС війна Київщина уламки ракет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua