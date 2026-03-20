Республіканці розділилися через витрати на війну з Іраном

У Конгресі сумніваються у $200 млрд без чіткої стратегії та дедлайнів операції

У США серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За інформацією джерел, адміністрація Дональда Трампа може найближчими тижнями звернутися до Конгресу із запитом на понад $200 млрд для продовження військових операцій. Водночас навіть серед республіканців немає впевненості, що такий запит зможе отримати достатню підтримку.

Сам Трамп заявив, що прагне забезпечити армію «величезними запасами боєприпасів», однак не уточнив, на що саме будуть спрямовані кошти. «Ми хочемо бути в найкращій формі, в якій ми коли-небудь були. Це невелика ціна за те, щоб залишатися на вершині», – сказав він.

За даними джерел, лише перший тиждень військових дій обійшовся США приблизно у $11 млрд. Частину нового фінансування планують спрямувати на поповнення боєприпасів і покриття операційних витрат.

Водночас у Конгресі дедалі частіше звучать запитання щодо тривалості та цілей кампанії. Законодавці вимагають від адміністрації чітких пояснень, зокрема щодо можливого розгортання наземних військ.

Конгресвумен Лорен Боберт заявила, що не підтримає жодного додаткового фінансування. «Я – проти. Я вже сказала керівництву. Я проти будь-якого додаткового фінансування війни. Я втомилася витрачати гроші там», – сказала вона.

Схожу позицію висловлюють і інші республіканці, які побоюються втягування США у затяжний конфлікт. «Що ми робимо? Ми говоримо про наземну операцію. Це вже зовсім інший рівень. Нам потрібно значно більше пояснень щодо того, як ми це фінансуватимемо і яка місія», – заявив конгресмен Чіп Рой.

Його колега Томас Массі також поставив під сумнів масштаби витрат. «Це викликає питання: як довго вони планують там залишатися? Які цілі? Це перші $200 млрд чи далі буде трильйон?» – сказав він.

Навіть помірковані республіканці закликають адміністрацію надати чітку стратегію перед ухваленням рішення. Сенаторка Ліза Мурковскі зазначила, що виборці хочуть розуміти, скільки триватиме війна і якою буде її вартість.

«Люди питають мене, як довго це триватиме, чи будуть наземні війська і скільки це коштуватиме. Відповідь на більшість цих питань – я не знаю», – сказала вона.

Нагадаємо, що США прискорили відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків. 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU), до складу якої входить щонайменше 2200 морських піхотинців, має вирушити з Сан-Дієго найближчими днями – раніше, ніж планувалося.