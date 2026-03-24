У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

«Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!»

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Пабліки публікують момент влучання «шахеда» у Вінниці.

Зокрема, за даними «Суспільного», у Тернополі також було чутно звук вибуху.

Повітряні сили ЗСУ наголошують: «Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!».

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.