Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!»

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Пабліки публікують момент влучання «шахеда» у Вінниці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зокрема, за даними «Суспільного», у Тернополі також було чутно звук вибуху.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Повітряні сили ЗСУ наголошують: «Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!».

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.

Теги: війна Вінниця Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла
У низці областей повітряна тривога тривала майже п'ять годин
Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua