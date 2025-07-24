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На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось
На Київщині почали оголошувати тривогу по районах
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На Київщині запрацювала диференційована система повітряних тривог

У Київській області змінилась система повітряних тривог, передає «Главком». Це стало відомо у ніч на 24 липня, коли на Київщині оголосили повітряну тривогу тільки в Броварському районі, а згодом у Бориспільському.

Раніше тривогу оголошували по всій області. За повідомленням моніторингових каналів, відсьогодні на Київщині запрацювала диференційована система повітряних тривог.

Це означає, що тривоги будуть оголошуватися лише для тих районів, де безпосередньо існує небезпека, а не для всієї області, як це було раніше.

Як писали ЗМІ, нову систему почали тестувати ще в січні цього року. Повідомляється, що тривогу для всієї області оголошуватимуть у разі загрози балістики, ракетної небезпеки.

На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось фото 1

Водночас при загрозі дронів, тривогу оголошуватимуть тільки для того району, де існує небезпека. Як відомо, російський дрон може летіти на півдні Київщини, де прямої загрози для північних районів немає, а тривога може триває декілька годин, що часто блокує роботу різних установ.

Тож мета нової системи – зменшити тривалість тривог та уникнути зайвих зупинок, наприклад, громадського транспорту, коли реальної загрози немає для всієї області.

Нагадаємо, 1 травня, у Дніпропетровській області стартувало тестування нової системи оголошення сигналу повітряної тривоги.

А в березні у Запорізькій області було запроваджено розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо.

Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме. Якщо ж небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.

На початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

Теги: Київщина тривога

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