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Втрати ворога станом на 11 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21423 бойових броньованих машини
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 11 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 березня втратила:

  • особового складу – близько 887620 (+1300) осіб,
  • танків – 10303 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 21423 (+23) од,
  • артилерійських систем – 24346 (+75) од,
  • РСЗВ – 1313 (+2) од,
  • засоби ППО – 1103 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28801 (+198),
  • крилаті ракети – 3121 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,
  • спеціальна техніка – 3775 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 11 березня
Втрати ворога станом на ранок 11 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 березня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 11 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 11 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1112-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати війна росія

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