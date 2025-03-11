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Брат віцепрезидента США розповів, як окупанти розстрілювали своїх під час відступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Брат віцепрезидента США розповів, як окупанти розстрілювали своїх під час відступу
Нейт Венс воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі»
скріншот з відео

Нейт Венс: «Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же. Тож вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента»

Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву кузена Джей Ді Венса в CNN.

Нейт Венс розповів, що має «унікальний погляд» на те, що відбувається в Україні, і він відмінний від більшості американців. За його словами, існують «культурні відмінності» як між американцями й українцями, так і американцями й росіянами.

«Я думаю, що якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську призму, це обернеться проти тебе. Вони не обов’язково думають, як ми», – сказав він.

Брат віцепрезидента США стверджує, що особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних військових, якщо ті відступали з поля бою. Він розповів, що це відбувалося «достатню кількість разів», щоб вважати це політикою, а не окремим випадком.

«Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же. Тож вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління», – сказав він.

Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.

До слова, Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

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Теги: окупанти війна Джей Ді Венс

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