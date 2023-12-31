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Повітряні сили закликали реагувати на сигнали тривоги в новорічну ніч

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повітряні сили закликали реагувати на сигнали тривоги в новорічну ніч
Українцям слід подбати про власну безпеку
фото з відкритих джерел

«Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним», – зауважив Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців у новорічну ніч не нехтувати безпекою. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«До Нового року готуватися українцям, але думати про те, що власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами. Є в них ракети і більшого радіусу дій... Тому перш за все – берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги, жодних феєрверків. У наш час займатися салютами – це просто неправильно з будь-якої точки зору», – наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ворог атакує Україну щодня як безпілотниками, так і ракетами різних типів. «Тому бережіть себе, а Повітряні сили і Сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків», – зауважив Ігнат.

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Теги: тривога

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