«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами
З-під завалів вже дістали трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу
Російський безпілотник типу «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді Сумської області. Подробиці повідомили у обласній військовій адміністрації.
В результаті вибуху є руйнування, люди опинились під завалами – на місці прильоту працюють всі необхідні служби. Повідомляється, що з-під завалів вже врятовано три людини, їм надається медична допомога.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.
Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.
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