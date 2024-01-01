«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами

З-під завалів вже дістали трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу

Російський безпілотник типу «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді Сумської області. Подробиці повідомили у обласній військовій адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В результаті вибуху є руйнування, люди опинились під завалами – на місці прильоту працюють всі необхідні служби. Повідомляється, що з-під завалів вже врятовано три людини, їм надається медична допомога.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.