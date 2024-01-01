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«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами
фото: Сумська ОВА/Telegram

З-під завалів вже дістали трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу

Російський безпілотник типу «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді Сумської області. Подробиці повідомили у обласній військовій адміністрації.

В результаті вибуху є руйнування, люди опинились під завалами – на місці прильоту працюють всі необхідні служби. Повідомляється, що з-під завалів вже врятовано три людини, їм надається медична допомога.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. 

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Читайте також: У день народження Бандери росіяни вдарили по університету, де він навчався
Теги: війна Сумщина будинок безпілотник

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