Активісти помстилися Киві за «розстріляного» Бандеру (відео)

Група патріотів зняла відео у відповіть на зневажливий вчинок нардепа Киви

У мережі з'явився ролик, де група невідомих стріляє у портрет нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі Інсайдер UA.

П'ятеро невідомих хлопців зі зброєю в руках записали відео у відповідь скандальному народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві, який вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Відео депутат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Політик у дуже своєрідний спосіб «привітав» киян з річницею звільнення міста від нацистських окупантів.

Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких портрет Степана Бандери.

«Ми, члени організації антифашистського руху «Патріоти – За життя», вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди і прадіди», – сказав нардеп.

Після цього Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені «цілі».

Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

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