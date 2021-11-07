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    Активісти помстилися Киві за «розстріляного» Бандеру (відео)

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    група невідомих зняла відеовідповідь для одіозного депутата - Активісти помстилися Киві за «розстріляного» Бандеру (відео)
    група невідомих зняла відеовідповідь для одіозного депутата
    скріншот із відео

    Група патріотів зняла відео у відповіть на зневажливий вчинок нардепа Киви

    У мережі з'явився ролик, де група невідомих стріляє у портрет нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі Інсайдер UA.

    П'ятеро невідомих хлопців зі зброєю в руках записали відео у відповідь скандальному народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві, який вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Відео депутат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Політик у дуже своєрідний спосіб «привітав» киян з річницею звільнення міста від нацистських окупантів.

    Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких портрет Степана Бандери.

    «Ми, члени організації антифашистського руху «Патріоти – За життя», вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди і прадіди», – сказав нардеп.

    Після цього Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені «цілі».

    Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

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    Теги: депутат активісти Ілля Кива
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    Активісти помстилися Киві за «розстріляного» Бандеру (відео)