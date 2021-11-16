Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео)

Скандільний політик вважає, що чинна влада вирішила його переслідувати

Також політик обурився тим, що його хочуть позбавити отриманих раніше державних нагород

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада. Відеозапис зі своїм зверненням нардеп опублікував у Facebook.

«Вони забрали у мене речі – буквально штани, шапки. А також мій мисливський карабін «Вулкан», який був раніше придбаний і перебував у мене на законних підставах», – обурився Ілля Кива.

Одіозний нардеп додав, що зброю співробітники ДБР вилучили, нібито, для проведення експертизи. Також вони шукали інше озброєння – автомат Калашникова, який фігурує на кількох відеозаписах за участю Киви.

Нардеп натякнув, що був готовий до обшуків і вважає їх частиною кампанії із переслідування його за політичними мотивами.

Також Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.

Кива поскаржився, що влада планує позбавити його державних нагород та нагородної зброї.

Наостанок депутат знов почав говорити про свій намір – «відновлення братських стосунків з Росією». Також Кива вкотре назвав Україну «колискою фашизму».

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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