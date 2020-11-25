У КМДА прокоментували можливість залучати студентів до лікування хворих з Covid-19

Гінзбург додала, що навчання навіть дипломованих лікарів відбувається весь час із березня, не припиняється

Очільниця столичної медицини описала масштаби кадрової проблеми через пандемію коронавірусу

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург прокоментувала заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про залучення студентів до лікування «ковідних» хворих. Таку практику Ляшко допустив після переходу позначки в 10 тис. нових хворих на добу.

В інтерв’ю «Главкому» Гінзбург констатувала, що київські студенти до лікування «ковідних» хворих не залучені.

«В березні ми звернулися до інтернів. Але інтерни надають допомогу як помічники вже у раніше визначених закладах. Окрім того говорити про те, що вони забезпечать надання медичної допомоги «ковідним» хворим буде перебільшенням. Ви ж розумієте: вони не лікарі, вони можуть бути лише помічниками. Повинні бути лікарі, які, відповідно до законодавства, маючи диплом, можуть забезпечити допомогу хворому», – заявила лікарка.

Гінзбург додала, що навчання навіть дипломованих лікарів відбувається весь час із березня, не припиняється.

«Ми консультуємося з фахівцями з Ізраїлю, Німеччини, Китаю. Медики з цих країн приїжджають до нас, обмінюються досвідом. Кожна з наших лікарень ділиться з іноземними колегами своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Вітчизняні медики також постійно спілкуються та навчаються один в одного. Такі навчання проводяться регулярно. Лікарі первинної ланки проходять навчання з урахуванням сьогоднішніх обмежень – онлайн. Наш департамент підготував для медиків ролики щодо правильного забору біоматеріалу для проведення ПЛР-тестів, правильного та безпечного використання засобів індивідуального захисту. Кожен з медиків тримає цей ролик у себе в телефоні», – зазначила вона.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».

Крім того, Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Зазначимо, що столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю.