У Кременці на коронавірус перевіряють жінку з пневмонією



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На Тернопільщині у жінки з пневмонією підозрюють Covid-19

Жінка нещодавно повернулася з Італії та почувається зле

У місті Кременець Тернопільської області жінку, котра повернулася з-за кордону і звернулася до місцевої лікарні, перевіряють на коронавірус COVID-19. Місцеві групи у соцмережах повідомляють, що вхід до поліклініки міста заборонений.

Медичний директор КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Григорій Козаков підтвердив, що у жінки взяли кров на аналізи.

«Наразі виникла така підозра. Жінку обстежують. Взяли аналізи, щоб знівелювати всі ризики, що це дійсно є хвороба, яку називають коронавірус», - каже Григорій Козаков.

Додає, що жінці зробили швидкі тести на вірус групи А та В, котрі виявилися від'ємними. Каже, що штамів грипу може бути багато. Для цього проводять полімерно-ланцюгову реакцію, щоб підтвердити цю ситуацію чи спростувати.

Зі слів лікаря, поліклініка працює. Наразі там проводять дезінфікуючі заходи. Проте наголошують, аби люди зайво не відвідували заклад.

Відомо, що жінка, котру обстежують, перебувала за кордоном.

Ось, що повідомила лікар-епідеміолог Оксана Забрамська.

«У разі відповідного діагнозу беруть зразки біоматеріалу на дослідження. Поки проводиться діагностика», - каже місцева лікарка-епідеміолог Оксана Забрамська.

Додає, що у жінки, котру обстежують, пневмонія.

«Є відповідний протокол, як мають діяти у таких випадках. У жінки відібрали матеріали для дослідження і відправили в обласну вірусологічну клініку», - каже фахівчиня.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40–49-річних - 0,3%; для 50–59-річних – 1,3%; для 60–69-річних – 3,4%, для 70–79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Тому у МОЗ повідомили, що люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на COVID-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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