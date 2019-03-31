У Кривому Розі біля окружної комісії помітили підозрілий автобус



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Поліція Кривого Рогу встановлює особи молодиків та з’ясовує, з якими незаконними цілями вони збиралися біля окружної комісії

Правоохоронці затримали групу чоловіків у кількості 30 осіб

У Кривому Розі затримали «тітушок» від партії «Батьківщина» біля окружної комісії.

Про це повідомляється на сторінці «Солідарність. Кривий Ріг» у Facebook.

«У соціальній мережі з’явилися фото автобусів з невідомими молодиками, які кілька годин поспіль чергували біля окружної комісії №33 на Змичці. Наразі групу чоловіків у кількості 30 осіб затримано поліцією та доставлено до Криворізького відділу поліції. Виявилося, що організатором молодиків стала та сама особа, яка організовувала приїзд та охорону однієї з кандидаток на пост президента України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що поліція встановлює особи молодиків та з’ясовує, з якими незаконними цілями вони збиралися біля окружної комісії.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що на виборах президента України, які проходять 31 березня, поширеними порушеннями на дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.