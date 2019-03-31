МВС повідомило про найпоширеніші порушення на дільницях та звернулося до кандидатів
-
Розсилка
31 березня до поліції надійшло 284 заяви та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом
На виборах президента України, які проходять 31 березня, поширеними порушеннями на дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
«Сьогодні частина правопорушень пов’язана з нерозумінням виборця або свідомою його позицією щодо порушення 7 статті Закону України «Про вибори президента України» в частині дотримання таємниці голосування, яка забороняє фото- та відео фіксацію волевиявлення в кабінці для голосування. Ще кілька виборців намагалися винести бюлетені з собою, що теж може тягнути на кримінальне покарання», - сказав Варченко, якого цитує Департамент комунікації МВС України.
Також він закликав 37 з 39 кандидатів, які можуть бути не задоволені результатами голосування – проводити акції протесту в рамках діючого законодавства і «утриматися від спроб збільшити власну популярність, завдаючи шкоди іміджу країни».
У свою чергу Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що 31 березня до поліції надійшло 284 заяви та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, з них: у Дніпропетровській області – 30, Донецькій – 28, Одеській – 25, Харківській – 21, місті Києві – 19, Луганській – 17, Сумській – 15, Полтавській – 14, Кіровоградській та Вінницькій – по 13, Запорізькій – 12, Тернопільській – 10, Київській – 9, Волинській та Закарпатській – по 7, Херсонській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Чернівецькій, Сумській та Миколаївській – по 5, Житомирській – 4, Львівській та Івано-Франківській – по 2, Хмельницькій – 1.
«Зазначені факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією, підкупом виборця, пошкодженням бюлетеня, фотографуванням бюлетенів, спробою винесення бюлетеня з дільниці», - сказав Шевченко.
31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.
Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.
МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.
Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.
Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).
Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.
Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.