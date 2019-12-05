Вогнеборці загасили пожежу в Одеському коледжі



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У згорілому будинку коледжу в Одесі рятувальники продовжують розбирати завали і проливати конструкції.

5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пожежу, яка виникла у коледжі 4 грудня близько 10 год вдалося локалізувати на площі близько 4 тисяч м. кв близько 14 год.

Станом на ранок 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).

До ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 чол. о/с та 16 од. техніки ДСНС. На місці працює оперативна група та психологи ГУ ДСНС України.

Як відомо, Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як заявили студенти, під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.