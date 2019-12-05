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    Пожежа в Одесі: рятувальникам для пошукової операції знадобиться спеціальний кран

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    <p>Перестінки будівлі коледжу у аварійному стані, повідомили рятувальники</p> - Пожежа в Одесі: рятувальникам для пошукової операції знадобиться спеціальний кран

    Перестінки будівлі коледжу у аварійному стані, повідомили рятувальники

    Експерти з будівельної академії підтвердили, що розбирати будинок небезпечно

    За даними рятувальників, каркас Одеського коледжу економіки, у якому вчора сталася пожежа, у задовільному стані, але перестінки будівлі в аварійному стані. Про це повідомив кореспондент Радіо свобода.

    Експерти з будівельної академії підтвердили, що розбирати будинок небезпечно. У ДСНС вважають, що для проведення рятувально-пошукової операції знадобиться спеціальний кран.

    Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання 0150 подовжувача у зачиненому кабінеті. Зазначається, що будівля 1914 року мала чимало конструкцій та елементів з деревини та очерету.

    Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула.

    Як відомо, пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Як заявили студенти, під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.


    пожежа ДСНС Одеса рятувальники будинок
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