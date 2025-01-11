У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані

Правопорушником виявився 23-річний місцевий житель

Співробітники столичної поліції та Служби безпеки України встановили особу чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності. Його затримали. Про це повідомили у поліції Києва.

«Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика - ним виявився 23-річний киянин. Наразі з ним працюють слідчі», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що правопорушник, здійснюючи наругу над меморіалом, хизувався своєю безкарністю, оскільки мовляв, поліцейські в цей час зайняті охороною ханукії, а тим часом алею пам'яті загиблих за Україну ніхто не охороняє.

Нагадаємо, декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

Раніше у Києві двоє чоловіків жебракували біля торгівельного центру в Дарницькому районі. Вони просили гроші, представляючись колишніми військовими ЗСУ.

Нагадаємо, у столиці затримано молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці міста. Про це інформує поліція Києва. Подія сталася в Печерському районі міста.