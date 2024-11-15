На Донеччині та Дніпропетровщині енергетики ДТЕК продовжують повертати світло після обстрілів

«Найбільше відновлень на Дніпропетровщині, яка піддається ворожим атакам вже практично щодня»

Енергетики повертають світло після обстрілів на Донеччині та Дніпропетровщині, – ДТЕК

Енергетики ДТЕК продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів енерегетичне обладнання на Донеччині та Дніпропетровщині та повертати людям світло. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що найбільше відновлень на Дніпропетровщині, яка піддається ворожим атакам вже практично щодня. Зокрема, за вчора вдалося відновити електропостачання в домівках 900 родин.

Окрім того, все важче ремонтувати мережі та обладнання на Донеччині через надзвичайно важкі бої на території регіону. Попри всі безпекові виклики енергетики продовжують працювати. 14 листопада вони повернули світло у 108 домівок мешканців Донеччини, знеструмлених через обстріли.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, що з початку року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова під час відновлень потрапляли під обстріли понад 30 разів. Шістьох співробітників було поранено.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.