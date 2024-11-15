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Відключення світла на Київщині: адреси та час

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла на Київщині: адреси та час
фото: з відкритих джерел

Працівники ДТЕК‎ будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів

У наступні декілька днів без електрики залишиться такі територіальні громади Київщини. Про це інформує пресслужба ДТЕК

Зокрема, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій наступні декілька днів працівники ДТЕК‎ будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів, перевіряти їх технічний стан та готовність до стабільної роботи.

Коли та в який час тимчасово не буде світла:

Томашівська громада

  • Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00
  • Адреси: вул. Лесі Українки, Лісова, Перемоги.

Калинівська громада

  • Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00
  • Адреси: вулицях Заводська, Зарічна, Молодіжна.

Пісківська громада

  • Дата та час: 17 та 18 листопада
  • Адреси: Нове Селище, Тетерівська, Заводська, Центральна. У Мигалках: вул. Вишнева, Героїв України, Короленка, Лугова, Олександра Тищенка, Партизанська, Покровська, Польова, Шевченка, Шкільна.

Нагадаємо, як повідомляв ДТЕК,11 листопада  у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовувалися превентивні екстрені відключення світла.

Теги: ДТЕК відключення відключення світла Київщина

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