Відключення світла на Київщині: адреси та час

Працівники ДТЕК‎ будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів

У наступні декілька днів без електрики залишиться такі територіальні громади Київщини. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зокрема, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій наступні декілька днів працівники ДТЕК‎ будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів, перевіряти їх технічний стан та готовність до стабільної роботи.

Коли та в який час тимчасово не буде світла:

Томашівська громада

Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00

Адреси: вул. Лесі Українки, Лісова, Перемоги.

Калинівська громада

Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00

Адреси: вулицях Заводська, Зарічна, Молодіжна.

Пісківська громада

Дата та час: 17 та 18 листопада

Адреси: Нове Селище, Тетерівська, Заводська, Центральна. У Мигалках: вул. Вишнева, Героїв України, Короленка, Лугова, Олександра Тищенка, Партизанська, Покровська, Польова, Шевченка, Шкільна.

Нагадаємо, як повідомляв ДТЕК,11 листопада у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовувалися превентивні екстрені відключення світла.