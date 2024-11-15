Відключення світла на Київщині: адреси та час
Працівники ДТЕК будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів
У наступні декілька днів без електрики залишиться такі територіальні громади Київщини. Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Зокрема, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій наступні декілька днів працівники ДТЕК будуть проводити ремонтні роботи енергетичних приладів, перевіряти їх технічний стан та готовність до стабільної роботи.
Коли та в який час тимчасово не буде світла:
Томашівська громада
- Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00
- Адреси: вул. Лесі Українки, Лісова, Перемоги.
Калинівська громада
- Дата та час: 15 листопада з 9:00 до 19:00
- Адреси: вулицях Заводська, Зарічна, Молодіжна.
Пісківська громада
- Дата та час: 17 та 18 листопада
- Адреси: Нове Селище, Тетерівська, Заводська, Центральна. У Мигалках: вул. Вишнева, Героїв України, Короленка, Лугова, Олександра Тищенка, Партизанська, Покровська, Польова, Шевченка, Шкільна.
Нагадаємо, як повідомляв ДТЕК,11 листопада у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовувалися превентивні екстрені відключення світла.
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