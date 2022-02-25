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    У Миколаєві російські гелікоптери намагалися висадити десант

    У Миколаєві російські гелікоптери намагалися висадити десант
    фото з відкритих джерел

    Літальні апарати були помічені за Миколаївським університетом кораблебудування, у районі Темвод

    Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім підтвердив інформацію про висадку десанту. Докладнішу інформацію надати не може.

    Евакуація, як запевнив губернатор пройшла вдало. Залежно від ситуації прийматиметься рішення про те, повертатися до ОДА чи ні.

    Також повідомляється, що мостом до заводу ім. 61 комунара розпочався бій між силами окупантів та захисниками Миколаєва.

    Нагадаємо, військові втратили контроль за переправою до Херсона.

    Як повідомлялося раніше, в Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами. В бою троє з них загинули, є поранені.

    Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

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    Теги: окупанти обстріл Миколаїв військові населення
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    У Миколаєві російські гелікоптери намагалися висадити десант