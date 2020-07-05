У Чикаго сталася стрілянина, загинули п’ять осіб
Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні
У місті Чикаго сталася стрілянина на сімейній вечірці з нагоди Дня незалежності США, унаслідок чого загинули п’ять осіб, зокрема двоє дітей.
Про це повідомляє AP.
«Серед п’яти людей застрелених у Чикаго на сімейній вечірці четвертого липня 7-річна дівчина та хлопчик-підліток», – повідомила місцева поліція.
Зазначається, що четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події. Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні.
Крім того, поранення отримали чотири людини, один з поранених знаходиться у критичному стані, а інші три – у стабільному стані,
Підозрювані вийшли з автівки та почали стріляти у натовп, повідомили у поліції. Заарештувати злочинців поки не вдалося.
Нагадаємо, 5 липня в американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.