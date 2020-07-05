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    У світі

    У Чикаго сталася стрілянина, загинули п’ять осіб

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    Четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події - У Чикаго сталася стрілянина, загинули п’ять осіб
    Четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події

    Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні

    У місті Чикаго сталася стрілянина на сімейній вечірці з нагоди Дня незалежності США, унаслідок чого загинули п’ять осіб, зокрема двоє дітей.

    Про це повідомляє AP.

    «Серед п’яти людей застрелених у Чикаго на сімейній вечірці четвертого липня 7-річна дівчина та хлопчик-підліток», – повідомила місцева поліція.

    Зазначається, що четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події. Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні.

    Крім того, поранення отримали чотири людини, один з поранених знаходиться у критичному стані, а інші три – у стабільному стані,

    Підозрювані вийшли з автівки та почали стріляти у натовп, повідомили у поліції. Заарештувати злочинців поки не вдалося.

    Нагадаємо, 5 липня в американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

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