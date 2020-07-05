У Чикаго сталася стрілянина, загинули п’ять осіб



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Четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події

Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні

У місті Чикаго сталася стрілянина на сімейній вечірці з нагоди Дня незалежності США, унаслідок чого загинули п’ять осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє AP.

«Серед п’яти людей застрелених у Чикаго на сімейній вечірці четвертого липня 7-річна дівчина та хлопчик-підліток», – повідомила місцева поліція.

Зазначається, що четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події. Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні.

Крім того, поранення отримали чотири людини, один з поранених знаходиться у критичному стані, а інші три – у стабільному стані,

Підозрювані вийшли з автівки та почали стріляти у натовп, повідомили у поліції. Заарештувати злочинців поки не вдалося.

Нагадаємо, 5 липня в американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

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