Байден – Україні: «Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно»

Президент США звернувся до посла України під час щорічного послання до Конгресу

Президент США Джо Байден під час щорічного послання до Конгресу звернувся до посла України Оксани Маркарової, яка перебувала в залі, попросив її встати, а решту присутніх привітати її оплесками. Про це повідомляє BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден назвав війну Росії проти України найбільшим тестом для світу, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

Він заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми об'єднали НАТО і зібрали глобальну коаліцію. Ми виступили проти агресії Путіна. Ми стали поряд з українським народом. І сьогодні з нами знову посол України у Сполучених Штатах. Вона представляє не просто свою націю, а мужність свого народу. Посол, Америка єдина в підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно», – сказав Байден.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого президент США Джо Байден виступає зі зверненням до Конгресу США. Під час нього, за повідомленням від ЗМІ, він згадає політичні та економічні питання, а також скаже про підтримку України.

Байден заявив, що вважає розв'язану Росією повномасштабну війну проти України та пандемію Covid-19 головними причинами глобальної проблеми з інфляцією.