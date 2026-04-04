Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу
Причиною загоряння могли стати свічки, поставлені перед хрестом
фото: соціальні мережі

Поліція наразі проводить перевірку, однак попередньо виключає версію підпалу

У столиця Польщі в день Страсної п’ятницї загорівся 17-метровий хрест біля храму святого Максиміліана Марії Кольбе. Про це повідомляє RMF24, пише «Главком».

Пожежа спалахнула у післяобідній час. На місце оперативно прибули рятувальники та поліція, які оточили територію та швидко ліквідували займання. Постраждалих немає, будівля храму також не зазнала пошкоджень.

За попередніми даними, причиною пожежі могли стати свічки, які парафіяни залишили біля підніжжя хреста. Їх було більше, ніж зазвичай, оскільки напередодні відзначали 21-шу річницю смерті Папи Івана Павла II.

У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу фото 1
фото: соціальні мережі

Хрест мав важливе історичне значення, адже саме біля нього Іван Павло II відслужив свою першу месу в Польщі під час візиту 1979 року. Конструкція була дерев’яною всередині та обшитою металом зовні.

Після пожежі хрест демонтували з міркувань безпеки. У парафії запевнили, що його обов’язково відновлять. Поліція наразі проводить перевірку, однак попередньо виключає версію підпалу.

До слова, Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень.

Читайте також:

Теги: Польща Великдень 2026 хрест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 квітня – Вербна неділя
Вербна неділя 2026: коли святкуємо, історія, традиції, обряди та заборони
Вчора, 01:00
Випікання паски – важлива подія для господинь
Натхнення на Великдень: п’ять найпопулярніших рецептів пасок
2 квiтня, 07:36
Військове командування Польщі наголошує, що вхід у зону EP R130 без відповідного дозволу є порушенням авіаційного законодавства
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
6 березня, 15:05
Президент Польщі ветував закон про доступ до оборонних грошей ЄС
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
13 березня, 21:18
Суд у Польщі погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
18 березня, 14:29
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
21 березня, 05:31
Польща задіяла весь спектр оборони на тлі атаки РФ
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
24 березня, 19:47
Командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Василь Копань
У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
26 березня, 15:11
Великдня випічка 2026
Вартість паски у 2026 році: скільки коштує великодня випічка
4 квiтня, 07:36

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua