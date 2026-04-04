У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу

У столиця Польщі в день Страсної п’ятницї загорівся 17-метровий хрест біля храму святого Максиміліана Марії Кольбе. Про це повідомляє RMF24, пише «Главком».

Пожежа спалахнула у післяобідній час. На місце оперативно прибули рятувальники та поліція, які оточили територію та швидко ліквідували займання. Постраждалих немає, будівля храму також не зазнала пошкоджень.

За попередніми даними, причиною пожежі могли стати свічки, які парафіяни залишили біля підніжжя хреста. Їх було більше, ніж зазвичай, оскільки напередодні відзначали 21-шу річницю смерті Папи Івана Павла II.

Хрест мав важливе історичне значення, адже саме біля нього Іван Павло II відслужив свою першу месу в Польщі під час візиту 1979 року. Конструкція була дерев’яною всередині та обшитою металом зовні.

Після пожежі хрест демонтували з міркувань безпеки. У парафії запевнили, що його обов’язково відновлять. Поліція наразі проводить перевірку, однак попередньо виключає версію підпалу.

