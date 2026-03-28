Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
Чоловікові, що стріляв, загрожує позбавлення волі строком до семи років
фото: od.npu.gov.ua

При затриманні у чоловіка вилучили пістолет з набоями та корпус гранати

Уранці 28 березня на одній з вулиць Одеси чоловік зі зброєю та гранатою в руках здійснив кілька пострілів у повітря. Як інформує «Главком», про це повідомила місцева поліція.

Про інцидент правоохоронцям розповів очевидець, який проїжджав повз і побачив невідомого зі зброєю в руках.

В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці фото 1

За даними поліції, правопорушник – 22-річний військовослужбовець, який під час відпустки перебував в Одесі. Правоохоронці кажуть, що він кілька разів вистрілив у повітря, а також здійснив підрив запалу гранати на вулиці біля орендованого житла. Його мотиви встановлюють.

При затриманні у чоловіка вилучили пістолет з набоями та корпус гранати. Їх скерували на експертизу.

В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці фото 2

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі поліції внесли відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці фото 3

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Подія сталася під час перевірки документів у водія. Двох співробітників поранено.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання.

Теги: Одеса поліція чоловік повітря пістолет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua