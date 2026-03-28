В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці

Чоловікові, що стріляв, загрожує позбавлення волі строком до семи років

Уранці 28 березня на одній з вулиць Одеси чоловік зі зброєю та гранатою в руках здійснив кілька пострілів у повітря. Як інформує «Главком», про це повідомила місцева поліція.

Про інцидент правоохоронцям розповів очевидець, який проїжджав повз і побачив невідомого зі зброєю в руках.

За даними поліції, правопорушник – 22-річний військовослужбовець, який під час відпустки перебував в Одесі. Правоохоронці кажуть, що він кілька разів вистрілив у повітря, а також здійснив підрив запалу гранати на вулиці біля орендованого житла. Його мотиви встановлюють.

При затриманні у чоловіка вилучили пістолет з набоями та корпус гранати. Їх скерували на експертизу.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі поліції внесли відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Подія сталася під час перевірки документів у водія. Двох співробітників поранено.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання.