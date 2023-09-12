Двоє поляків напали на водія таксі з України

Обох чоловіків звинувачують у погрозах кримінального характеру та заподіянні незначної шкоди здоров'ю

У Польщі побили українського таксиста двоє поляків, які скористувалися сервісом Uber. Вони погрожували чоловіку, а потім застосували фізичну силу. Про інцидент повідомляє польський ресурс Yavp.pl.

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Так, 40-річний та 43-річний поляки замовили Uber з аеропорту. Під час поїздки вони почали пити пиво та агресивно поводитися, водій зробив зауваження, на що отримав неадекватну реакцію.

Спочатку поляки почали погрожувати водієві, а коли той сказав, що, якщо так продовжуватиметься далі, то він їх висадить, пасажири почали його бити.

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Один із чоловіків, який сидів попереду, вдарив водія в обличчя. Українець вирішив застосувати газовий балончик для самозахисту, він вибіг із машини та почав кричати, тоді пасажири й втекли.

Весь інцидент було знято на камеру в салоні автомобіля. Поліція швидко вийшла на слід нападників. Вже наступного ранку чоловіків знайшли, один із них намагався втекти до Норвегії.

Обох чоловіків звинувачують у погрозах кримінального характеру та заподіянні незначної шкоди здоров'ю. За вчинене ним загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до двох років.

Відео інциденту можна переглянути за посиланням.

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Нагадаємо, українці залишаються найбільшою групою іноземців, що працюють у Польщі. Однак їхня частка зменшується – з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. Польща з 2022 року почала залучати більше людей з Азії та Південної Америки.

До слова, Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.