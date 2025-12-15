Викрикував нацистські гасла та погрожував розправою: поляк напав на продавчиню з України

Чоловіка вивела з магазину жінка, яка, ймовірно, була його дружиною

Поліцейські знайшли нападника – 41-річного чоловіка

У Польщі чоловік з нацистськими жестами та погрозами напав на українську продавчиню. Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wyborcza.pl, конфлікт виник через нібито неякісне м'ясо, яке 15 хвилин перед цим придбала його дружина, пише «Главком».

Чоловік кричав на продавчиню, звинувачуючи її в тому, що вона «хотіла отруїти його дітей». Кульмінацією конфлікту стали прямі погрози: «Зараз я туди зайду і тобі голову розіб’ю».

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, агресор був вкрай збуджений, ходив по магазину, виконуючи нацистське вітання та ображав жінку. На захист продавчині Ольги став інший клієнт, який заблокував агресору шлях за прилавок.

Зрештою, чоловіка вивела з магазину жінка, яка, ймовірно, була його дружиною. Продавчиня встигла частково записати поведінку чоловіка на відео.

Наступного дня чоловік потерпілої звернувся по допомогу до юристів. Ті повідомили про інцидент поліцію в Гдині та українське консульство в Гданську. Юристи також опублікували запис інциденту у соціальних мережах, що сприяло широкому розголосу.

Через два дні поліцейські знайшли нападника – 41-річного чоловіка. Гданські правозахисники підтвердили, що зібраний доказовий матеріал дає підстави для розширення правової кваліфікації дії, що стосується пропагування нацистського устрою.

Як повідомлялось, польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців.

За даними польських правоохоронців, між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж у той самий період 2024 року, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.