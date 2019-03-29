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    У світі

    Військовий російський літак пролетів над США

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    Літак вилетів з авіабази Грейт Фоллс - Військовий російський літак пролетів над США
    Літак вилетів з авіабази Грейт Фоллс

    Літак був оснащений обладнанням для фотозйомки і радіолокаційного спостереження

    Військовий літак РФ Ту-154М ЛК-1 здійснив спостережний політ над стратегічними американськими військовими базами і об'єктами на заході Сполучених Штатів в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба. Про це повідомляють росЗМІ.

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    Літак вилетів з авіабази Грейт Фоллс. Він був оснащений обладнанням для фотозйомки і радіолокаційного спостереження.

    Також в Каліфорнії російський військовий літак провів політ над авіабазою Едвардс, 42-м заводом ВПС США, де проводиться модернізація та складання стратегічної авіації, авіабазою Ванденберг, де розміщені підземні пускові установки системи протиракетної оборони США, базою ВМС США в Сан-Дієго і рядом інших військових об'єктів.

    Нагадаємо, раніше американський літак-розвідник Beech MC-12W Liberty завершив проведення польоту над Україною неподалік від кордону з Молдовою поблизу «Придністровської Молдавської республіки».

    Також 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму і поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

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