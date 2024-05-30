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Парламентські вибори. Європа готується до нових викликів

glavcom.ua
Європарламент готується до нового політичного ландшафту
фото: depositphotos.com

Що очікує Європу після виборів до Європарламенту?

Чергове опитування показало, що після виборів до Європарламенту представництво ультраправих партій буде більше, ніж, скажімо, представництво правоцентристської Європейської народної партії Урсули фон дер Ляєн. Про це пише Politico.

У той же час, видання зазначає, що ЄНП, навряд чи, втратить лідерство. Оскільки роздроблені крайні праві партії, навряд чи, зможуть об’єднатися, хоча такі зусилля уже спостерігаються.

Однак, саме по собі «зрушення Європи вправо» є показовим, і точно внесе новий політичний колір у наступний парламент.

Отже, згідно з опитуванням, на яке посилається Politico, ЄНП отримала б 170 місць, якби вибори відбулися зараз. Європейські консерватори і реформісти (ECR) і Ідентичність і демократія (ID) – дві основні праві групи – мають намір отримати загалом 144 місця.

«Є й інші партії, такі як «Альтернатива для Німеччини», яка, за прогнозами, отримає 16 місць, і «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Орбана, яка претендує на 10 місць. Французька «Реконкіста» отримує п’ять місць, польська «Конфедерація» – шість і Болгарська прокремлівська партія «Відродження» на трьох. Таким чином, прогноз ультраправих євродепутатів становить 184».

Європейські політики спохватились проблемою того, що ультраправі сумарно матимуть перевагу у наступному Європарламенті. Макрон, навіть, зробив тему ультраправої загрози однією зі своїх публічних тем виступу під час нещодавньої поїздки до Німеччини. У той же час, діючі уряди не можуть не розуміти, що на тенденцію зростання ізоляціоністських настроїв у Європі впливає у тому числі підхід на довгу, розтягнуту війну у часі.

Адже це спонукає Росію до збільшення гібридних дій та дезінформаційних компаній, які потім використовують деякі ультраправі сили для критики політики діючих урядів (наприклад, міграційної політики).

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Джерело
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Теги: вибори Європа демократія парламент

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Олеся Яхно

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