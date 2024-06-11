ЄС хоче продовжити постачання газу з РФ через Україну – Bloomberg

Транзит російського блакитного палива планують відновити з 2025 року

Окремі країни ЄС та компанії розглядають можливість продовження постачання російського газу через територію України після завершення угоди з Росією, термін дії якої спливає наприкінці 2024 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

«Європа намагалася відмовитися від російського газу, але кілька східноєвропейських держав продовжують отримувати його через трубопровід, який йде територією України. Угода, яка охоплює цей транзитний механізм, закінчується наприкінці цього року», – йдеться у публікації.

Співрозмовник агентства розповів, що з зараз тривають переговори між Києвом та представниками європейського уряду щодо можливості продовження угоди, пише агентство.

Водночас розглядається варіант, за якого європейські компанії можуть купувати газ в Азербайджані та перекачувати його до Європи через російські трубопроводи. Така домовленість, пояснило джерело, «дозволить Європі уникнути труднощів, пов'язаних із купівлею російського газу».

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявляли, що ЄС не зацікавлений у продовженні постачання російського газу через територію України і має прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. РФ є другим за величиною постачальником зрідженого газу в Європу після США.

Транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом», яка діє нині, було укладено наприкінці 2019 року терміном на п’ять років. Попри широкомасштабну війну, Україна пропускає російський газ через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

До слова, на початку року уряд України заявляв, що не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.