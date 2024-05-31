Китай посилює контроль за експортом авіаційого обладнання і технологій

З 1 липня у КНР розпочнеться посилений експортний контроль

Офіційний Пекін запровадить експортний контроль за авіаційним обладнанням, технологіями та програмним забезпеченням на мільярди доларів. За повідомленням китайської влади, цей крок спрямований на підвищення національної безпеки. Про це пише The Wall Street Journal.

«З 1 липня заходи контролю будуть застосовувати до десятків продуктів, включаючи авіаційні двигуни, газотурбінні двигуни, козирки шоломів космонавтів та поліетиленове волокно, що зазвичай використовується в бронежилетах, а також різні технології, програмне забезпечення та дані, що використовуються для їх розробки», – йдеться у публікації.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Міністерства торгівлі Китаю. Рішення відомства підтримали у Митному агентстві та у Центральній військовій комісії КНР.

Такий крок у міністерстві торгівлі Китаю пояснюють міркуваннями національної безпеки, зазначаючи, що експортні обмеження не спрямовані на якісь окремі країни чи регіони. Компаніям, які бажають експортувати продукцію та технології, що підпадають під обмеження, доведеться вимагати дозвіл у Мінторгу.

Згідно з даними, які наводить газета South China Morning Post, США, Німеччина та Саудівська Аравія займали перші три рядки у списку найбільших імпортерів китайської продукції для авіаційного сектора у січні-квітні 2024 року.

Раніше китайська влада відхилила запрошення взяти участь у швейцарській конференції щодо України, оскільки не було виконано необхідних для цього умов. Про це пише агентство Reuters. За інформацією видання, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході.За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.