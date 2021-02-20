У Росії виявлено перше у світі зараження людей новим пташиним грипом

Медики побоюються, що незабаром вірус почне передаватися між людьми

Новий штам вірусу пташиного грипу вперше у світі виявлено у семи співробітників птахофабрики на півдні Росії. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на главу Росспоживнагляду Анну Попову.

Попова відзначила, що вчені з центру «Вектор» виявили вірус в генетичному матеріалі росіян. Спалах грипу серед поголів'я птахів була зареєстрована на підприємстві в грудні 2020 року.

Очільниця Росспоживнагляду зазначила, що це був перший в світі підтверджений випадок інфікування людей вірусом грипу птахів A (H5N8).

«Усі семеро осіб, про яких я говорю сьогодні, відчувають себе добре, клінічний перебіг інфекційного захворювання у них було дуже легким. Але разом з тим нашим вченим вдалося побачити зміни в організмі людини і імунну відповідь на зустріч з цим вірусом у всіх семи працівників цієї птахофабрики», – сказала Попова.

Випадки передачі нового типу вірусу пташиного грипу від людини до людини поки не зафіксовано, заявила глава Росспоживнагляду. «Поки ми бачимо, що новий збудник грипу птахів A(H5N8) здатний передаватися від птахів до людини – він подолав міжвидовий бар'єр», – каже Анна Попова.

Чи почне вірус передаватися від людини до людини і як швидко це може статися, вчені поки не знають. Інформація про передачу вірусу від птахів людям передана до Всесвітньої організації охорони здоров'я, наголосила Попова. «Вектор» вже розмістив в міжнародній базі GISAID дані повногеномне секвенування вірусу А(H5N8) з тими мутаціями, які дозволили йому подолати міжвидовий бар'єр.

У лютому вірусолог Анатолій Альтштейн заявив, що в світі завжди існує ймовірність нової пандемії через можливі мутацій вірусу пташиного грипу. За його словами, у вчених вже є розробки вакцини від пташиного грипу, але говорити про створення універсального препарату поки рано.

Минулого січня повідомлялося про знищення на одній із російських птахофабрик 400 тис. курей через виявлений вірус пташиного грипу.

Також поодинокі випадки пташиного грипу фіксувалися в Київській області: у місті Гостомель та селищі Клавдієво-Тарасове.