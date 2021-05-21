У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу «Євробачення-2021»

Гурт Gо-A вийде на сцену у другій половині конкурсу 22 травня

У нідерландському місті Роттердам, де цього року проходить пісенний конкурс «Євробачення», у комплексі Ahoy відбулася перша генеральна репетиція гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Про це повідомляє «Суспільне».

генеральна репетиція була останьою можливістю конкурсантів зробити остаточні зміни у своїх виступах. Вона тривала трохи більше трьох з половиною годин.

У гранд-фіналі, що відбудеться 22 травня, можна буде побачити виступи 26 країн.

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

У другому півфіналі взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування, у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п’ять країн – засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.