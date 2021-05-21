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    У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу «Євробачення-2021»

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    У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу Євробачення-2021 - У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу «Євробачення-2021»
    У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу Євробачення-2021

    Гурт Gо-A вийде на сцену у другій половині конкурсу 22 травня

    У нідерландському місті Роттердам, де цього року проходить пісенний конкурс «Євробачення», у комплексі Ahoy відбулася перша генеральна репетиція гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Про це повідомляє «Суспільне».

    генеральна репетиція була останьою можливістю конкурсантів зробити остаточні зміни у своїх виступах. Вона тривала трохи більше трьох з половиною годин.

    У гранд-фіналі, що відбудеться 22 травня, можна буде побачити виступи 26 країн.

    Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

    У другому півфіналі взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування, у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

    Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п’ять країн – засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення Німеччина конкурс Франція Нідерланди Україна
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    У Роттердамі пройшла генеральна репетиція гранд-фіналу «Євробачення-2021»