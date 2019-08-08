Разумков: «Слуга народу» не проводить коаліційних переговорів



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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков

Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними – голова партії

Партія «Слуга народу» не веде переговори про створення коаліції у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це заявив голова партії Дмитро Разумков в інтерв’ю BBC News Україна.

«Ні, коаліційні переговори сьогодні не ведуться», – сказав він.

Разумков нагадав, що «Слуга народу» матиме найбільшу в історії України фракцію, яка налічує 254 депутати, тому може самостійно створити більшість.

Водночас він наголосив, що партія «не закрита до діалогу з іншими політсилами».

«Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які розділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія «Слуга народу» йшла на вибори та які озвучені Президентом Зеленським. Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею – треба слідувати зобов’язанням, які партії брали під час виборів», – сказав Разумков.

За його словами, підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. «Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними», – наголосив він.

Крім того, Разумков зауважив, що у «Слузі народу» сподіваються на однодумців при ухваленні конституційних змін.

«Якщо подивитися на політичні сили, які представлені у парламенті, і депутатів, які пройшли самовисуванцями, але підтримували пропозиції, що корелюються з позицією «Слуги народу» та Президента, то, сподіваюся, нам вистачить голосів, щоб проголосувати такі зміни. Якщо ж цього не буде, то цим політсилам буде дуже важко це пояснити своїм виборцям», – зауважив Разумков.

Керівник партії «Слуга народу» також наголосив, що багато законопроєктів, які буде вносити у сесійний зал партія, декларувалися також іншими політсилами, що пройшли до парламенту.

«Сподіваюся, це була не лише декларація, а вони дійсно за це голосуватимуть», – підкреслив Разумков.

Як повідомлялося, Разумков обіцяє у Раді карати кнопкодавів штрафом.

У «Слузі народу» назвали імовірного спікера Ради та основних претендентів на пост прем’єра.