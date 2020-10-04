  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Слузі народу» відхрестились від «креативних» польотів Верещук

    • Розсилка
    Ірина Верещук - У «Слузі народу» відхрестились від «креативних» польотів Верещук
    Ірина Верещук

    Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради: у кандидата в мери – своя кампанія

    Перша в списку «Слуги народу» на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба розповіла про координацію дій з кандидаткою в мери столиці від цієї партії Іриною Верещук.

    В інтерв’ю «Главкому» Кулеба зазначила, що нардеп Микола Тищенко, який керує київським штабом, виборами до Київради та кандидатка в мери Ірина Верещук узгоджують свої виборчі кампанії.

    «Абсолютно точно ми співпрацюємо разом з Іриною та координуємо свою роботу. Звичайно, вона теж зустрічалася з командою кандидатів у депутати Київради, тобто це синхронізований процес», – пояснює Кулеба.

    Також, Кулеба прокоментувала політ з парасолькою та відео в TikTok кандидатки в мери Ірини Верещук, яка сама вирішує та реалізує ідеї щодо виборчої кампанії.

    «Цей політ відбувся ще до того, як я потрапила до команди. В кампанії кандидатки на посаду мера своя команда з креативу і своє бачення», – наголосила політикиня.

    Крім того, Євгенія Кулеба зазначає, що не має багато часу для спілкування щодо виборчої кампанії з керівником штабу до Київради Миколою Тищенко.

    «У мене не було змоги багато часу проводити з паном Тищенком і розпитувати його, як він веде кампанію. У мене зараз є свої робочі завдання, я працюю з командою… Ми, звичайно, зустрічаємося, говоримо, але це, скоріше, питання загального характеру, наші основні меседжі», – каже Кулеба.

    Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду. Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах. 

    До слова, Верещук розповіла, як послала Тищенка на х…й «і він пішов».

    Нагадаємо, що 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

    Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

    Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

    Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).

    Читайте також:
    політ партії дружина Микола Тищенко Ірина Верещук TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies