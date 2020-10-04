У «Слузі народу» відхрестились від «креативних» польотів Верещук



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Ірина Верещук

Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради: у кандидата в мери – своя кампанія

Перша в списку «Слуги народу» на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба розповіла про координацію дій з кандидаткою в мери столиці від цієї партії Іриною Верещук.

В інтерв’ю «Главкому» Кулеба зазначила, що нардеп Микола Тищенко, який керує київським штабом, виборами до Київради та кандидатка в мери Ірина Верещук узгоджують свої виборчі кампанії.

«Абсолютно точно ми співпрацюємо разом з Іриною та координуємо свою роботу. Звичайно, вона теж зустрічалася з командою кандидатів у депутати Київради, тобто це синхронізований процес», – пояснює Кулеба.

Також, Кулеба прокоментувала політ з парасолькою та відео в TikTok кандидатки в мери Ірини Верещук, яка сама вирішує та реалізує ідеї щодо виборчої кампанії.

«Цей політ відбувся ще до того, як я потрапила до команди. В кампанії кандидатки на посаду мера своя команда з креативу і своє бачення», – наголосила політикиня.

Крім того, Євгенія Кулеба зазначає, що не має багато часу для спілкування щодо виборчої кампанії з керівником штабу до Київради Миколою Тищенко.

«У мене не було змоги багато часу проводити з паном Тищенком і розпитувати його, як він веде кампанію. У мене зараз є свої робочі завдання, я працюю з командою… Ми, звичайно, зустрічаємося, говоримо, але це, скоріше, питання загального характеру, наші основні меседжі», – каже Кулеба.

Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду. Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах.

До слова, Верещук розповіла, як послала Тищенка на х…й «і він пішов».

Нагадаємо, що 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).