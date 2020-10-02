Верещук розповіла, як послала Тищенка на х…й «і він пішов»



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Ірина Верещук запевняє, що рідко вдається до нецензурної лексики в житті, проте колегу по партії все ж послала

Основна розбіжність між Верещук і Тищенком стосувалася списку «Слуги народу» на виборах у Київраду

Народна депутатка від «Слуги народу» та кандидатка в мери Києва Ірина Верещук розповіла як у неї були розбіжності з нардепом та головою київської міської організації «Слуги народу» Миколою Тищенком щодо списку партії на виборах у Київраду.

Журналістка видання «Гордон» запитала, чи правда, що у Верещук конфлікт із Тищенком стосовно виборів у Києві і що вона навіть розглядає можливість припинити участь у гонці, про що писали ЗМІ.

«Дійсно, у нас були пристрасті, були дискусії, якщо це можна так назвати… Я намагалася довести (свою позицію), вживаючи – у чому каюсь, звісно ж, – нецензурні слова, тому що вже дійсно якоїсь певної миті на якусь секунду здали нерви», – сказала Верещук.

Вона пояснила, що основна розбіжність стосувалася списку «Слуги народу» на виборах у Київраду.

«Це мають бути люди, які не заангажовані у процесах у Києві (схемах із землею, договірняках), (а також не, – ред) забудовники, сват, брат, кум, хрещений син, батько, донька… У Колі Тищенка, на жаль, інша позиція. Він розуміє Київраду як «людей, які мають бути лояльними до когось особисто»: наприклад, до нього або ще когось», – сказала народна депутатка.

Вона зазначила, що не знає, скільки в кінцевому підсумку людей Тищенка потрапило у список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

Журналістка уточнила, чи правда, що Верещук під час однієї із суперечок «послала Тищенка на х…й».

«О боже! Це можна буде запікати? Так, (правда, – ред). Згадала армію, згадала, що це дуже швидкий шлях (пояснити), щоб дійшло. Тому що якщо я довго пояснюватиму, шукатиму вербальні форми, які будуть довгими, але безрезультатними, по-моєму, не дійде. Просто можу вже про це говорити, тому що це було практично публічно», – сказала Верещук.

Журналістка запитала, як на це відреагував Тищенко.

«Що він міг сказати? Пішов. Устав і пішов. Мені складно заперечити, коли я впевнена у своїй правоті й точно знаю, куди кому йти, показуючи напрямок», – відповіла політикиня.

Верещук запевняє, що рідко вдається до нецензурної лексики в житті.

«Але завжди, коли я це роблю, якщо я вдаюся до таких інструментів, – повірте, це вже остання можливість донести до людини бажане», – зазначила депутатка.

До слова, колега з парламенту звинуватила Ірину Верещук у сексизмі.

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).