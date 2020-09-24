Фокуси з переодяганням: Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео)



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Ірина Верещук повчає Віталія Кличка, як знімати відеоролики Фото: скріншот відео

Верещук продемонструвала фокуси з переодяганням

Кандидат в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук зняла новий ролик, в якому повчає столичного голову Віталія Кличка, як вести TikTok.

«Ех, Віталику, як же Ви збираєтесь вести за собою місто, якщо Ви навіть TikTok вести нормально не вмієте?» - запитує Верещук на початку свого відео в соцмережі.

«Я покажу, як треба», - сказала вона, продемонструвавши далі фокуси з переодяганням. У кадрі також з’явилась зелена парасолька, з якою Верещук «літала» над Києвом.

Нагадаємо, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

Експерт в області фізіогномічного аналізу особистості Олександр Іванов проаналізував риси обличчя Ірини Верещук.