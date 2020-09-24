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    Фокуси з переодяганням: Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео)

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    Ірина Верещук повчає Віталія Кличка, як знімати відеоролики - Фокуси з переодяганням: Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео)
    Ірина Верещук повчає Віталія Кличка, як знімати відеоролики
    Фото: скріншот відео

    Верещук продемонструвала фокуси з переодяганням

    Кандидат в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук зняла новий ролик, в якому повчає столичного голову Віталія Кличка, як вести TikTok.

    «Ех, Віталику, як же Ви збираєтесь вести за собою місто, якщо Ви навіть TikTok вести нормально не вмієте?» - запитує Верещук на початку свого відео в соцмережі.

    «Я покажу, як треба», - сказала вона, продемонструвавши далі фокуси з переодяганням. У кадрі також з’явилась зелена парасолька, з якою Верещук «літала» над Києвом.

    Нагадаємо, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

    Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

    Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

    Експерт в області фізіогномічного аналізу особистості Олександр Іванов проаналізував риси обличчя Ірини Верещук.

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