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Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
Поділ Німеччини у 1945 році. Келлог пропонує поділити Україну на зони контролю, подібно до післявоєнного Берліна
фото: The Times

Келлог пропонує поділити Україну на зони контролю, подібно до післявоєнного Берліна

Територію Україну можуть розділити «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках потенційної мирної угоди. Як інформує «Главком», про це заявив спецпредставник Трампа у справах України, генерал Кіт Келлог в інтерв'ю для The Times.

Келлог запропонував створити зони контролю: британські та французькі війська – на заході, російські – на сході. Між ними – Збройні сили України та демілітаризована зона. Між українською та російською арміями він пропонує створити буферну зону завширшки 18 миль, приблизно 30 км.

За його словами, така структура була б «непровокаційною» для Москви, і наголосив, що Україна достатньо велика, аби в ній одночасно могли перебувати сили кількох країн.

«Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська», – сказав він.

Карта розподілу України за версіє Келлога
Карта розподілу України за версіє Келлога
фото: The Times

Також він повідомив, що США не надсилатимуть сухопутні війська в Україну, але можуть брати участь у координації дій. 

Нагадаємо, 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як відомо, зустріч Путіна та Віткоффа пройшла у російському Санкт-Петербурзі та тривала більше чотирьох годин у закритому форматі. 

Дмитрієв назвав переговори «продуктивними». Тим часом, як повідомляють російські ЗМІ, Віткофф залишає Росію.

Раніше ми писали, що на відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

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Теги: Україна Берлін Кіт Келлог

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