У США на виборах президента достроково проголосували вже 75 млн американців



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Основний день виборів президента США 3 листопада

Достроково проголосували вже 75,792,256 виборців, що становить більше половини від загальної кількості виборців, що проголосували на виборах 2016 року

У США на виборах президента достроково проголосували вже понад 75 мільйонів американських виборців. Такі дані випливають з проекту United States Elections Project, очолюваного професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

Зазначається, що станом на ранок четверга, 29 жовтня, достроково проголосували вже 75,792,256 виборців, що становить більше половини від загальної кількості виборців, що проголосували на виборах 2016 року. Тоді свій голос віддали 138,8 мільйона людей.

До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.