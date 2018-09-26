У виправній колонії на Харківщині виявили гранату



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Фото: facebook.com/khadptspress

Під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів Дергачівської виправної колонії № 109 було виявлено вибуховий пристрій

У Дергачівській виправній колонії №109 в Харківській області виявили гранату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

Зазначається, що гранату виявили під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів.

«26 вересня 2018 року в державній установі «Дергачівська виправна колонія (№ 109)», під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів підприємства, було виявлено вибуховий пристрій, схожий на гранату», - йдеться у повідомленні.

Місце, де була виявлена граната, ізолювали, після чого її вилучили та знешкодили рятувальники.

Нагадаємо, 11 серпня на Харківщині працівники сектору реагування патрульної поліції Чугуївського відділу поліції на Харківщини виявили боєприпас біля житлового будинку.