  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У виправній колонії на Харківщині виявили гранату

    • Розсилка
    У виправній колонії на Харківщині виявили гранату
    Фото: facebook.com/khadptspress

    Під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів Дергачівської виправної колонії № 109 було виявлено вибуховий пристрій

    У Дергачівській виправній колонії №109 в Харківській області виявили гранату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

    Зазначається, що гранату виявили під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів.

    Читайте також

    «26 вересня 2018 року в державній установі «Дергачівська виправна колонія (№ 109)», під час обходу черговою зміною виробничих об’єктів підприємства, було виявлено вибуховий пристрій, схожий на гранату», - йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У виправній колонії на Харківщині виявили гранату
    У виправній колонії на Харківщині виявили гранату
    У виправній колонії на Харківщині виявили гранату

    Місце, де була виявлена граната, ізолювали, після чого її вилучили та знешкодили рятувальники.

    Нагадаємо, 11 серпня на Харківщині працівники сектору реагування патрульної поліції Чугуївського відділу поліції на Харківщини виявили боєприпас біля житлового будинку.

    Читайте також
    граната колонія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ