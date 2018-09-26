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    На Вінниччині з криниці дістали 17-річну дівчину

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    На Вінниччині з криниці дістали 17-річну дівчину

    Нині потерпіла у лікарні, її стан стабільний

    Черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №35 м. Ямпіль на місці надзвичайної події з’ясував, що потерпіла лежить у криниці на глибині 8 метрів. 

    Бійці ДСНС завдяки двох рятувальних мотузок ременів та карабінів о 18:10 підняли дівчину на поверхню та передали її лікарям екстреної медичної допомоги. 

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    На Вінниччині з криниці дістали 17-річну дівчину
    На Вінниччині з криниці дістали 17-річну дівчину
    На Вінниччині з криниці дістали 17-річну дівчину

    Зараз дівчина у хірургічному відділенні Ямпільської районної лікарні з діагнозом «Забій поперекового відділу хребта». Стан стабільний. Від ДСНС до порятунку жінки залучалося 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. 

    Джерело: Vinbazar

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