У Вінниці на штрафмайданчику вщент вигорів автобус



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Під час пожежі ніхто не постраждав

У Вінниці на штрафмайданчику, що знаходиться на вулиці Ботанічній, вщент вигорів автобус марки Volvo. Загоряння сталося надвечір.Аби загасити палаючий пасажирський транспорт, було задіяно дві одиниці спецтехніки Служби порятунку.

Про це повідомили у ситуаційному центрі Муніципальної поліції міста.

«Близько 18 години, 24 вересня, до чергової частини (ДСНС у Вінницькій області – ред.) надійшло повідомлення про сильне задимлення на вулиці Ботанічній. По приїзду на місце події рятувальники зясували, що загорівся автобус марки Volvo, який знаходився на території арештмайданчику. О 18.33 пожежу було повністю ліквідовано», - йдеться в повідомлення.

Джерело: naparise.com