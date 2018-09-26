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    У Вінниці на штрафмайданчику вщент вигорів автобус

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    У Вінниці на штрафмайданчику вщент вигорів автобус

    Під час пожежі ніхто не постраждав

    У Вінниці на штрафмайданчику, що знаходиться на вулиці Ботанічній, вщент вигорів автобус марки Volvo. Загоряння сталося надвечір.Аби загасити палаючий пасажирський транспорт, було задіяно дві одиниці спецтехніки Служби порятунку.

    Про це повідомили у ситуаційному центрі Муніципальної поліції міста.

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    У Вінниці на штрафмайданчику вщент вигорів автобус
    У Вінниці на штрафмайданчику вщент вигорів автобус

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    «Близько 18 години, 24 вересня, до чергової частини (ДСНС у Вінницькій області – ред.) надійшло повідомлення про сильне задимлення на вулиці Ботанічній. По приїзду на місце події рятувальники зясували, що загорівся автобус марки Volvo, який знаходився на території арештмайданчику. О 18.33 пожежу було повністю ліквідовано», - йдеться в повідомлення.

    Джерело: naparise.com

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