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    Жертвами негоди у Києві стали дві людини

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    <div class="copy">Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького, 24 вересня 2018 р.</div> - Жертвами негоди у Києві стали дві людини
    Фото: dtp.kiev.ua
    Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького, 24 вересня 2018 р.

    Двоє людей травмовано через падіння дерев

    Через сильні пориви вітру в понеділок, 24 вересня, у Києві впало щонайменше два великих дерева, травмувавши людей. Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

    Лікарі повідомили, що по обіді у понеділок в Святошинському районі дерево впало на людину. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, ушкодження живота та грудної клітини, перелом гомілки. Його було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.

    Крім того, за словами лікарів, майже в той самий час надійшов подібний виклик на вулицю Олени Теліги у Шевченківському районі міста. Там на 55-річну жінку впало дерево біля її будинку. Потерпіла отримала закриту черепно-мозкову та скальповану рану голови, пошкодження хребта. Її доставили до міської клінічної лікарні.

    Як повідомляла прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, 24 вересня столичні рятувальники тричі виїжджали для надання допомоги населенню у зв’язку з надзвичайними подіями через сильний вітер.

    Нагадаємо, що через негоду у столиці повалено кілька дерев. У Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі.

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