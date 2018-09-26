Жертвами негоди у Києві стали дві людини



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Фото: dtp.kiev.ua Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького, 24 вересня 2018 р.

Двоє людей травмовано через падіння дерев

Через сильні пориви вітру в понеділок, 24 вересня, у Києві впало щонайменше два великих дерева, травмувавши людей. Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

Лікарі повідомили, що по обіді у понеділок в Святошинському районі дерево впало на людину. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, ушкодження живота та грудної клітини, перелом гомілки. Його було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.

Крім того, за словами лікарів, майже в той самий час надійшов подібний виклик на вулицю Олени Теліги у Шевченківському районі міста. Там на 55-річну жінку впало дерево біля її будинку. Потерпіла отримала закриту черепно-мозкову та скальповану рану голови, пошкодження хребта. Її доставили до міської клінічної лікарні.

Як повідомляла прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, 24 вересня столичні рятувальники тричі виїжджали для надання допомоги населенню у зв’язку з надзвичайними подіями через сильний вітер.

Нагадаємо, що через негоду у столиці повалено кілька дерев. У Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі.