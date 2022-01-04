Тиранів ніколи не задовольниш. Лише сила їх приводить до тями
Згадаймо Черчеля і його позицію щодо диктаторів
Перед перемовинами «колективного Заходу» з імперською РФ, хотів би нагадати «миротворцям», як дуже правильно і влучно лунають слова прем’єр-міністра Великобританії часів Другої Світової Війни Уїнстона Черчеля…
Мир Україна здобуде тільки у випадку Перемоги у нашій Війні за Незалежність. Це аксіома!
Нам дуже потрібна підтримка союзників, але якщо її, навіть, не буде, Україна, все одно, буде чинити опір і бити свого віковічного ворога.
У цій війні ми приречені перемогти заради наших дітей, онуків, прийдешніх поколінь Українців.
Бо, З нами Бог! Тоді, хто ж проти нас?!
- Упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників (фото)
- Війна на Донбасі. Росія дала прогноз на 2022 рік
- 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового
- Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів
- Як відомо, сьогодні на Донбасі зберігається «тиша».
Джерело: блог Дмитра Яроша