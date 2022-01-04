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    Думки вголос

    Тиранів ніколи не задовольниш. Лише сила їх приводить до тями

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль&nbsp;&ndash;&nbsp;британський державний діяч XX століття - Тиранів ніколи не задовольниш. Лише сила їх приводить до тями
    Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль – британський державний діяч XX століття
    фото з відкритих джерел

    Згадаймо Черчеля і його позицію щодо диктаторів

    Перед перемовинами «колективного Заходу» з імперською РФ, хотів би нагадати «миротворцям», як дуже правильно і влучно лунають слова прем’єр-міністра Великобританії часів Другої Світової Війни Уїнстона Черчеля…

    Мир Україна здобуде тільки у випадку Перемоги у нашій Війні за Незалежність. Це аксіома!

    Нам дуже потрібна підтримка союзників, але якщо її, навіть, не буде, Україна, все одно, буде чинити опір і бити свого віковічного ворога.

    У цій війні ми приречені перемогти заради наших дітей, онуків, прийдешніх поколінь Українців.

    Бо, З нами Бог! Тоді, хто ж проти нас?!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: окупанти війна незалежність
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    Тиранів ніколи не задовольниш. Лише сила їх приводить до тями