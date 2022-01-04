Тиранів ніколи не задовольниш. Лише сила їх приводить до тями

Згадаймо Черчеля і його позицію щодо диктаторів

Перед перемовинами «колективного Заходу» з імперською РФ, хотів би нагадати «миротворцям», як дуже правильно і влучно лунають слова прем’єр-міністра Великобританії часів Другої Світової Війни Уїнстона Черчеля…

Мир Україна здобуде тільки у випадку Перемоги у нашій Війні за Незалежність. Це аксіома!

Нам дуже потрібна підтримка союзників, але якщо її, навіть, не буде, Україна, все одно, буде чинити опір і бити свого віковічного ворога.

У цій війні ми приречені перемогти заради наших дітей, онуків, прийдешніх поколінь Українців.

Бо, З нами Бог! Тоді, хто ж проти нас?!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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